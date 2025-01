"Latvenergo" un "Sadales tīkla" darbinieki Ukrainas aizstāvjiem ir ziedojuši 1747 lādētājakumulatorus

“2022. gada februārī mēs visi jutāmies satriekti. Visi kolēģi saprata, ka kaut kas ir jādara, lai palīdzētu ukraiņiem, bet ko šādā situācijā var darīt parasts ierindas cilvēks – par to mums priekšstata nebija. Toreiz mēs izlēmām zvanīt uz Ukrainas vēstniecību.. Tūlītēju atbildi uz jautājumu, kā mēs varētu palīdzēt, nesaņēmām – vienojāmies sazināties atkal pēc dažām dienām. Un tad savu ideju par lādētājakumulatoriem jau biju pārrunājis ar tuvākajiem kolēģiem un varēju to piedāvāt: energoapgādes uzņēmuma kolektīvs varētu palīdzēt, sagādājot alternatīvos enerģijas avotus. Piemēram, lādētājakumlatorus – ļoti nepieciešamu lietu vietās, kur nav strāvas pievades. Piedāvājām to vēstniecības darbiniekiem, saņēmām apstiprinājumu, un tā tas arī sākās,” atceras "Latvenergo" komunikācijas direktors Andris Siksnis.