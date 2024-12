Ērti, bet nelikumīgi: Saeimas deputāti piedalās komisiju sēdēs “no mājām”

“De facto” apkopoja publiski pieejamos komisiju un apakškomisiju sēžu apmeklējuma datus par oktobri un novembri. Ne visur protokolā atzīmē to, vai deputāts piedalās attālināti, pielīdzinot to fiziskai klātbūtnei. Tiešsaistē esošos dažreiz var konstatēt, ja komisijas vadītājs sēdes sākumā tos nosauc. Bet parasti to var manīt tikai pašā sēdē vai dažreiz – videoierakstā. Tā varēja manīt, ka, piemēram, Artūrs Butāns (NA) vai Māris Kučinskis (AS) nebija klātienē ieradušies uz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdi pat budžeta skatīšanas laikā. Tikai pēc žurnālistu intereses šī komisija apņēmās atteikties no attālinātā darba.