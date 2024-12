FOTO: ar vētrainām stāvovācijām aizvadīts “Latvian Voices” un Kaspara Zemīša svētku koncerts Liepājā

Koncertā “Latvian Voices” izpildīja oriģināldziesmas no grupas nesen izdotā albuma “SNIEGums”, kā “Pūti, pūti ziemelīti”, “Ai, bagāti Ziemassvētki”, “Laba slava sniedziņam”, “Sniegu sniegt”, “Ziemas miers”, “O Come, O Come, Emmanuel”, “Ziemas stāsts”, “Slow”, “Circenīša Ziemassvētki” un “Christmas Medeley” jeb “Ziemassvētku popūrijs”, kurā cits pēc cita vijas grupas dalībnieku iemīļotākie svētku laika hiti.