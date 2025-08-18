Tramps: Putins piekrīt drošības garantijām Ukrainai
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir piekritis drošības garantijām Ukrainai.
“Es uzskatu, ka ļoti nozīmīgā solī prezidents Putins piekrita, ka Krievija akceptēs drošības garantijas Ukrainai,” sacīja Tramps.
Viņš piebilda: “Domāju, ka lielu daļu sloga uzņemsies Eiropas valstis. Mēs viņiem palīdzēsim, un mēs nodrošināsim, lai tas būtu ļoti droši.”
Tramps paskaidroja, ka viena no šī vakara sarunu tēmām Vašingtonā ar citiem līderiem būs: “kurš ko darīs.” Vienlaikus Tramps piebilda: “Mums jāapspriež arī iespējamās teritoriju apmaiņas.”
Viņš norādīja, ka tas būtu jābalsta uz pašreizējām frontes līnijām un Krievijas okupētajām teritorijām: “Mums jāapspriež iespējamās teritoriju apmaiņas, ņemot vērā pašreizējo saskares līniju. Tas nozīmē kara zonu, kara līnijas, kas šobrīd ir diezgan acīmredzamas, patiesi skumji uz tām skatīties, un sarunu pozīcijas.”
Vienlaikus jāatzīmē, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vairākkārt ir uzsvēris, ka Ukraina neatteiksies no savām teritorijām Krievijas labā.
Tāpat Tramps atkārtoja, ka viņa mērķis ir panākt trīspusēju tikšanos starp viņu pašu, Zelenski un Putinu. Gatavību šādam sarunu formātam paudis arī Zelenskis.
Zelenskis, runājot kopā ar Eiropas līderiem un Donaldu Trampu, uzsvēra, ka saruna bijusi “ļoti laba”.
“Mēs runājām par ļoti jūtīgiem jautājumiem. Pirmais ir drošības garantijas. Un mēs esam ļoti priecīgi kopā ar prezidentu, ka visi līderi ir šeit. Drošība Ukrainā ir atkarīga no Amerikas Savienotajām Valstīm, no jums un no tiem līderiem, kuri ir kopā ar mums savās sirdīs. Daudzas valstis, mūsu cilvēki, mēs visi gribam pabeigt šo karu, apturēt krievus, apturēt šo karu,” sacīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka par drošības garantijām runās vēl vairāk: “Ir ļoti svarīgi, ka Amerikas Savienotās Valstis dod tik spēcīgu signālu un ir gatavas drošības garantijām.”