Rīgā kļūst labāk: sasniegts būtisks progress ilgtermiņa mērķu izpildē

Pārskata sagatavošanā tika piesaistīti arī ārējie eksperti, kas sniedza savu vērtējumu par prioritāšu ieviešanas progresu. Eksperti novērtējumu un priekšlikumus prezentēja arī semināros, kuros piedalījās pašvaldības un nozaru eksperti, politiķi un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Viens no ekspertiem - Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Oļegs Krasnopjorovs, uzsvēra, ka, neskatoties uz to, ka būvniecības zaļais koridors tiek izmantots pilnā apmērā, mājokļu būvniecības aktivitāte Rīgā ir zema. Divas trešdaļas rīdzinieku joprojām dzīvo padomju laikos būvētās mājās. Līdz ar to visām iesaistītajām pusēm jādomā par papildu aktivitātēm un atbalsta programmām, izstrādājot jaunas rīcības un projektus, kas varētu būtiski aktivizēt mājokļu būvniecību un renovāciju Rīgā.