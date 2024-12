"Ir jāvelta kaut vai minimālā, profesionālā rūpība!" Par sirmgalves apkrāpšanu apsūdzētā notāre Muciņa no amata atstādināta pamatoti, atzīst Augstākā tiesa

Kriminālprocess tika uzsākts par iespējamu krāpšanu lielā apmērā, izmantojot viltotu vienkāršo vekseli un vēršot bezstrīdu vekseļa piespiedu izpildi piedziņas lietā. 2022. gada novembrī Muciņa no amata tika atstādināta, un nu Augstākā tiesa (AT) lēmusi, ka viņas atstādināšana no amata bijusi pamatota.