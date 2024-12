Igauņi kritizē Latvijas vilcienus: novecojuši un prasa modernizāciju.

Pēc Betlema teiktā, vislielākie ieguvēji no jaunā savienojuma būs Dienvidigaunijas iedzīvotāji. Piemēram, ceļojums no Tartu uz Rīgu ar pārsēšanos Valkā aizņems aptuveni 4 stundas un maksās 13 eiro. Tikmēr brauciens no Tartu uz Viļņu būs garāks un ietvers pārsēšanās gan Valkā, gan Rīgā.