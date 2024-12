No janvāra Baltijas valstu galvaspilsētas savienos jaunais vilciena maršruts Viļņa–Rīga–Tallina

Latvijas vilcienu pārvadātājs AS "Pasažieru vilciens" (PV), Igaunijas "Elron" un Lietuvas "LTG Link" sākuši vilcienu kustības sarakstu savstarpēju saskaņošanu, lai no nākamā gada sākuma nodrošinātu pasažieriem iespēju ceļot ar vilcienu starp Baltijas valstīm. Kopējais braucienā pavadītais laiks no Viļņas uz Tallinu varētu aizņemt aptuveni desmit stundas. Plānots, ka saskaņotais vilcienu kustības maršruts, kas savienos Baltijas valstu galvaspilsētas, būs pieejams no 2025. gada 6. janvāra.