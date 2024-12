Lielais jautājums: Kas vainīgs pie valsts naudas izšķērdēšanas - zagšana, korupcija vai stulbums?

„Ir tāda sajūta, ka neviens šo valsti nevada. Kaut kādi procesi, kas notiek šajā valstī, notiek tā kā paši no sevis. Un tā kā tie notiek paši no sevis, tad tie notiek tādā nevadāmā, nesaprotamā un neskaidrā virzienā.” Viens no uzskatāmākajiem piemēriem šai ziņā ir „Rail Baltica” projekts. Tā kā par to ir daudz atbildīgo, tad neviens konkrēti nav atbildīgs un mēs Daugavā būvējam tilta balstus, kas nevienam nekad nebūs vajadzīgs, un staciju, kurā nezin kad un vai vispār piestās kāds vilciens. Tas attiecas arī uz daudziem citiem būvniecības projektiem, kuri tiek īstenoti laikā, kad nauda nepietiek daudz akūtākām problēmām, piemēram, onkoloģisko slimību ārstēšanai vai pārtikas pakām trūkumā nonākušiem. Jurģis Liepnieks ir pārliecināts, ka valstī nauda tiek tērēta bez nekādas stratēģiskās vadības un uzraudzības. Mūsu valdībai trūkst ambīcijas un vēlmes kaut ko izdarīt, kā tas bija premjeru Andra Šķēles un Einara Repšes laikā. Arī tolaik valdībai varēja kaut ko pārmest, bet ne gribu un enerģiju kaut ko izdarīt.