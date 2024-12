Tiesībsargs: Ogres mērs Helmanis pārkāpis politisko neitralitāti un izplatījis dezinformāciju

Biedrība savus pārmetumus pamatojusi ar diviem citātiem no izdevuma, kur pirms gada pašvaldības priekšsēdētājs Helmanis, apsveicot iedzīvotājus valsts svētkos un Ziemassvētkos, cita starpā izteica pārdomas par ģimenes vērtībām un to atšķirībām "no tā, kā domā vidusmēra latvietis".