Vidzemē gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -6 grādiem; brīdina par apledojušiem autoceļiem

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Augšlīgatnes līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem, Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij, uz Rēzeknes šosejas (A12), uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) un uz Daugavpils apvedceļa (A14).