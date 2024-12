VIDEO: dzērājšofera bēgšana sākas Rīgā un noslēdzas Mārupē trīs policijas ekipāžu ielenkumā

Par notikušo tika paziņots Valsts policijas darbiniekiem, kuri pēc neilga laika ieradās notikuma vietā un pārņēma darbu adresē. Lai noteiktu, vai autovadītājs ir alkohola reibumā, viņam tika veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Tā kā pirmā pārbaude liecināja, ka autovadītājs ir alkohola reibumā, viņam tika lūgts veikt atkārtotu pārbaudi, no kuras vadītājs atteicās. Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, ir paredzēta kriminālatbildība.