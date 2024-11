Madona iegūst titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2024"

“Šis konkurss ir lieliska iespēja izcelt tās pašvaldības, kas ar saviem darbiem pierāda, ka atbildīga pieeja videi un sabiedrībai ir būtiska, lai nodrošinātu ģimenēm draudzīgu ikdienu. Mēs, kā viens no lielākajiem vides apsaimniekošanas uzņēmumiem, ik dienu strādājam, lai veicinātu atbildīgu resursu apsaimniekošanu, samazinātu ietekmi uz dabu un veidotu tīrāku un zaļāku vidi gan šodienai, gan nākamajām paaudzēm. Esam gandarīti būt daļa no šī stāsta, jo dalāmies šajās vērtībās un augstu vērtējam to, kā kopīgiem spēkiem iespējams veidot labāku nākotni. Atbalstot šo iniciatīvu, vēlamies iedrošināt arī citas pašvaldības vēl vairāk pievērsties zaļajai domāšanai un ilgtspējīgiem risinājumiem," stāsta Jānis Aizbalts, Eco Baltia vide valdes priekšsēdētājs.