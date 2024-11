Vilcienam Rīgas lidostas terminālī būs būt, sola uzņēmums

Lai rastu risinājumus "Rail Baltica" izaicinājumiem un nodrošinātu iespējami ātru pasažieru pārvadāšanu, eksperti no VAS "Latvijas dzelzceļš", EDzL un Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" izstrādāja piedāvājumu izveidot 1520 mm platuma dzelzceļa sliežu savienojumu no Rīgas Centrālās pasažieru stacijas līdz Rīgas lidostas stacijai. Šis risinājums ļautu izmantot "ViVi" vilcienus šajā maršrutā vēl pirms "Rail Baltica" pirmās kārtas pabeigšanas.