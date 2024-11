VDD uztur regulāru saziņu ar Lietuvas kolēģiem par Viļņā avarējušo lidmašīnu

Kā vēstīts, DHL kravas lidmašīna ar četru cilvēku apkalpi pirmdienas rītā avarēja netālu no Viļņas lidostas. Gāja bojā viens no pilotiem, Spānijas pilsonis. Trīs pārējie apkalpes locekļi - Spānijas pilsonis, Vācijas pilsonis un Lietuvas pilsonis - tika ievainoti. Viens no viņiem ir smagā stāvoklī. Lidmašīna slīdēja pa zemi vairākus simtus metru un ietriecās dzīvojamā ēkā, kurā atradās 13 cilvēki. Ēka aizdegās, taču visi tās iemītnieki tika izglābti.