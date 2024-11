Lidmašīnas avārija Viļņā: publiskots pilotu sarunu ieraksts ar dispečeru

"Ir vesels spektrs situāciju, kas varēja notikt, - no pēkšņām tehniskām problēmām līdz kļūdai. Tiek minēta arī teroristu uzbrukuma iespēja. To nevajadzētu izslēgt. Parādījušies ieraksti no novērošanas kamerām neliecina, ka lidmašīna būtu uzsprāgusi vai uzspridzināta. Nosēšanās bija līdzīga ierastajai. Uzskatu par brīnumu, ka daži apkalpes locekļi ir izdzīvojuši. Jau šis fakts vien liecina, ka sadursme nebija spēcīga, proti, lidmašīna sasniedza zemi un slīdēja. Mēs nerunājam par bumbu, jo tad lidmašīna sašķīstu gabalos un nokristu zemē. Šajā gadījumā tā nav. Ja tas ir saistīts ar terora aktu, tad tas tika organizēts kaut kādā citā veidā," stāstīja Kaupulis.