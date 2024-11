Koncerti, meistarklases un rotaļas: Ziemassvētku pasākumi Tallinas kvartālā

Ziemassvētki ir laiks, kad korim "Maska" īpašu prieku sagādā tikšanās ar saviem klausītajiem. Šogad kopābūšanu svinēsim ar koncertprogrammu, kurā kora balsīs dārdēs leģendārās latviešu rokgrupas “Pērkons” dziesmas un tiks izdziedātas īpaši kosmosīgas visiem iemīļotās vokālās grupas “Cosmos” Ziemassvētku melodijas. “Pērkona” kompozīcijas koris "Maska" izpildīs tam īpaši radītās a cappella aranžijās, kuras sarūpējuši Andris Sējāns, Edgars Linde, Laura Leontjeva, Kristaps Šoriņš, Dace Mangulsone, Jānis Ķirsis un Jānis Ozols. Tostarp – Jura Kulakova veltījums korim "Maska", kas tapis pēc diriģenta Jāņa Ozola pēdējās sarunas ar komponistu par “”Pērkona” daiļrades godināšanu kora aranžījās! No grupas melanholiskākajām balādēm līdz jaudīgi uzlādētām un līdzi dziedamām dziesmām – latviešu roka un kormūzikas kombinācija var būt patiesi lieliska, un MASKA ir gatava to demonstrēt. Savukārt vokālās grupas “Cosmos” Ziemassvētku melodijas no albuma “Ticu Un Viss” un skaistākās “Cosmos” aranžijas "Maska" iedzīvinās kora skanējumā, vedot klausītājus apcerīgā

skaņu ceļojumā.