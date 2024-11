Džezs un tikko ceptas piparkūkas – Āgenskalna tirgū būs Ziemassvētku tirdziņš

Stacijas aicinās satikt tirgotājus no visas Latvijas, nogaršot tikko ceptas piparkūkas, izraudzīties apaļāko Adventes vainagu, rūpīgāk veidotos keramikas traukus, rotas un izšuvumus. "Ozolins Pottery", "NORA SPORA", "PodVāze", "NAKED PEOPLE", "Līgatnes keramika", "NURME", "DER designe" – tikai daži no tiem, kas decembrī savas preces piedāvās tirgū. No mēneša vidus tirgū būs iespējams iegādāties eglīti.