Vieglās valodas literatūras latviešu valodā plaukti tukši

“”Puļķīšos” dzīvo ļoti nikns suns.

Melns un liels.

Dacei no suņa ir bail.

Viņa paliek mašīnā un gaida saimnieku.

“Puļķīšu” saimnieks vienmēr pērk ļoti daudz.

Viņam ir liela ģimene.

Viņam vienmēr ir līdzi kāds no bērniem.

Kopā ir vieglāk pirkumus sanest istabā.

Saimnieks nāk un nikno suni iespundē šķūnī.

Tomēr suns no šķūņa izsprūk.

Tas rej un skrien pie Daces.

Dace sabīstas un grib mukt.

Bet aizmukt viņa nepaspēj.

Suns iekožas Daces rokā un neatlaiž.

Koļa tūlīt izlec no mašīnas.

Saimnieks sauc suni.

Bet suns neklausa.

Saimnieks ieķeras suņa melnajā kažokā

un rauj suni nost.

Beidzot suns Daci atbrīvo.

Daces roka asiņo.

Tajā redzamas suņa kodiena pēdas.”