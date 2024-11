Ziemeļeiropas nozīmīgākajā festivālā nosvinēta Signes Birkovas debijas spēlfilmas “LOTUS” pasaules pirmizrāde

Tallinas kinofestivāls Melnās naktis šogad notiek jau 28. reizi (dibināts 1997. gadā), kopš 2014. gada tas ir akreditēts kā viens no tikai 15 A klases kinofestivāliem pasaulē un ir Ziemeļeiropā lielākais kinoindustrijas pasākums. 2023.gadā Tallinas festivālu apmeklēja vairāk nekā 88 000 kinoskatītāju un gandrīz 1700 akreditētu viesu no 65 valstīm, tajā 873 seansos tika izrādīta 550 filmas no 73 valstīm.