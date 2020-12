Daudzi droši vien arī dzirdējuši, ka vislabāk kapus apmeklēt rīta pusē, līdz pusdienlaikam, bet ne vēlāk par trijiem pēcpusdienā. Tas arī ir sens kapu likums. Ieteicams arī kapus neapmeklēt vienatnē. (Foto: Shutterstock) Lielais stāsts

Kapu enerģētikas mistika: kādi ir kapu likumi, un kāpēc svarīgi neapbēdināt mirušos

Cita pasaule Inguna Mukāne | "Patiesā Dzīve"

Varbūt ne tik lielā mērā kā iepriekšējās paaudzes, tomēr arī mūsdienu cilvēki joprojām ievēro senās kapu tradīcijas un rituālus, kas nodoti no paaudzes paaudzē. Kapu likumiem – neko no kapiem neņemt un nenest mājās un tamlīdzīgi – ne vienmēr ir racionāls vai zinātnisks skaidrojums, tomēr tie nav arī tukša māņticība. Iespējams, kapsētās uz katru no mums vairāk vai mazāk iedarbojas to īpašā enerģētika.