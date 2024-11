Lēts šampūns un tikai 21 eiro nedēļā – “Mucenieku” nelegāļi ārvalstu medijiem sūdzas par sliktu dzīvi Latvijā

“Info Migrants” arī cītīgi apraksta to, ka, papildus cīņai ar aukstumu, kuru – Musaba, nelegāli, slepeni šķērsojot robežu pats sev sarūpēja – esot vajājušas “bailes no Latvijas robežsargiem”. Tie visus sitot, viņam teikuši citi. Drīz vien viņš pats un citi migranti aizturēti. Puse no grupas nosūtīta uz Muceniekiem. Pēc desmit dienām slēgtajā nometnē viņš tika pārvietots uz uzturēšanās centru pāri ielai. Taču ar to grūtie laiki nav beigušies. Spriežot pēc “Info Migrants” raksta, Musabam joprojām bijis daudz lietu, par kurām sūdzēties.