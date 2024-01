Organizācijas "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāvi Ievu Raubiško apsūdz nelikumīgas robežšķersošanas organizēšanā

Latgales rajona tiesa Rēzeknē Raubiško krimināllietu skatīs 28. februārī plkst.10.30/

"Gribu palīdzēt bēgļiem" jau iepriekš norādījusi, ka pērn 11.janvārī Raubiško saņēma sev adresētu Eiropas Cilvēktiesību tiesas vēstuli par lēmumu lietā "M.A. and Others V. Latvia". Ar šo lēmumu tiesa paziņojusi par pagaidu pasākumiem, proti, tā ir uzdevusi Latvijas valdībai līdz 8. februārim neizraidīt vairākus Sīrijas pilsoņus no Latvijas teritorijas, kā arī piešķirt viņiem pārtiku, ūdeni, apģērbu, adekvātu medicīnisko palīdzību un pagaidu mājokli.

Ņemot vērā to, ka šie Sīrijas pilsoņi jau iepriekš bija vērsušies pie "Gribu palīdzēt bēgļiem" par to, ka viņu dzīvība un veselība ir briesmās, organizācijas pārstāvji esot devušies uz Latvijas un Baltkrievijas robežu, lai pārliecinātos, ka tiesas lēmums tiks izpildīts un Sīrijas pilsoņi iegūs nepieciešamo humāno palīdzību.

Satiekot Latvijas teritorijā Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumā minētos Sīrijas pilsoņus, organizācijas pārstāvji nekavējoties sazinājās ar mediķiem, kā arī ziņoja par notiekošo Valsts robežsardzei, kuras pārstāvji drīz ieradās notikuma vietā.

Organizācija norādījusi, ka neatbilst patiesībai publiski izskanējusī informācija, ka "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāvji atradās Baltkrievijas teritorijā.

Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem", Latvijas humānās palīdzības, cilvēktiesību un pilsoniskās jomas sabiedriskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji pauž neizpratni un nosodījumu "par Latvijas vēsturē pirmo gadījumu, kad sākts kriminālprocess par to, ka organizācijas pārstāvji pilda organizācijas humāno un cilvēktiesību misiju.

Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts iepriekš portālam "Delfi" pastāstījis, ka "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāvji pārkāpuši pierobežas joslas režīma noteikumus un nebija saņēmuši speciālo caurlaidi.

Saistībā ar nelegālās imigrācijas spiedienu līdz 2024. gada 10. februārim vairākas administratīvajās teritorijās Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kas pērn augustā nomainīja valdības 2021.gada augustā noteikto un vairākkārt pagarināto ārkārtējo situāciju.