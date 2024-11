Ārlietu ministre Braže skaidro, ko darīja slepenajā forumā Arābu Emirātos, uz kuru bija ieradies arī Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs

Forums parasti notiek aiz slēgtām durvīm un tajā apspriesto jautājumu problēmas netiek publiskotas. Tāpat kā tā dalībnieki iepriekš netiek informēti, kas tajā piedalīsies, ja viņi paši par to neizpļāpājas. Tā par savu dalību forumā “Sir Bani Yas” savā tviterierakstā paziņoja Sergejs Lavrovs . Līdz ar to radās jautājums, vai ir pieņemams, ka Latvijas ārlietu ministre dodas uz sanāksmi, kurā piedalās arī agresorvalsts ārlietu resora vadītājs. Baibas Bražes padomniece Signe Znota-Znotiņa paziņoja, ka „ministre lēmumus par dalību pieņem saskaņā ar Latvijas ārpolitikas prioritātēm, neļaujot to ietekmēt Krievijai vai citām valstīm”. Latvijas Televīzijā ministre skaidroja: „Man ir grūti pateikt, kur un kad ir Lavrovs”, un piebilda: „Uzzinot, par ko ir runa, nolēmu piedalīties, saprotot, ka mums jābūt iespējai satikties un runāt ar ministriem no dažādām valstīm. Jo bez mums neviens nepārstāvēs mūsu, mūsu ārpolitisko pozīciju.” Viņa arī uzsvēra, ka Sir Bani Yas salā viņai nebūs nekādas mijiedarbības ar Krievijas ārlietu ministru. „Kas Jauns Avīze” Ārlietu ministrijai jautāja, kāda tad bijusi mūsu ārlietu ministres darba kārtība AAE un vai viņa arī sastapusi Sergeju Lavrovu. Signe Znota-Znotiņa pastāstīja: