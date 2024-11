IZM: Seši mīti par jauno skolu finansēšanas modeli “Programma skolā”

Jaunais skolu finansēšanas modelis “Programma skolā” ir daļa no plašākas stratēģijas Latvijas izglītības sistēmas modernizēšanai. Proti, taisnīgākas darba samaksas nodrošināšana pedagogiem ir tikai daļa no izmaiņām, ko paredz modelis. Jaunā finansēšanas kārtība tāpat veicinās arī skolu un to vadītāju autonomiju, ļaujot direktoriem pašiem administrēt un rīkoties ar skolai piešķirto finansējumu.