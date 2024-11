FOTO: eksprezidenti, Triju zvaigžņu ordeņa laureāti un citas pazīstamas personas dodas baudīt Latvijas Republikas proklamēšanas 106.gadadienas svētku koncertu Nacionālajā teātrī

Koncertā skanēja skaņdarbi no pazīstamām latviešu teātra izrādēm un mūzikliem, kā, piemēram, "Mīla ir kā uguns", "Karapulki" no izrādes "Sirano de Beržeraks", "Brīvības dziesma" no izrādes "Brēmenes muzikanti", "Brīvība" no izrādes "Tils Pūcesspieģlis", "Deja" no izrādes "Romeo un Džuljeta", "Arizona" no mūzikla "Nāc pie puikām", "Balāde" no izrādes "Šveiks", "Valsis" no izrādes Marija Stjuarte, "Fināls" no izrādes "Pērs Gints", "Modes skate" no baleta "Karlsons lido", "Seviļa" no izrādes "Atjautīgā aukle", "Kerijas dziesma" no mūzikla "Māsa Kerija", "Zeme laimīgā" no mūzikla "Īkstīte", "Mazs bērniņš krustcelēs" un "Atgriešanās" no rokoperas "Lāčplēsis".