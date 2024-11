Latvijas sarkanbaltsarkanais varēja būt zaļizilizeltīts. Pārsteidzošā mūsu valsts karoga vēsture

Līdzīgi ir arī ar Latvijas karogu, kas pirmo reizi esot lietots 13. gadsimtā. Vecākās par to sastopamās ziņas ir atrodamas Livonijas Atskaņu hronikā, kur stāstīts par cēsnieku karogu. Zemgaļi valdnieka Nameiša vadībā gatavoja karagājienu, lai atriebtos par Kuldīgas komtura nodedzināto Dobeli. Vācu ordeņa Livonijas atzara maršals Gerhards fon Kacenellenbogens, saņemot ziņas par iebrukumu, aicinājis uz Rīgu papildspēkus. No Cēsīm ieradies vācu ordeņa brālis ar 100 letu zemessargiem, kuri līdzi nesuši sarkanbaltsarkanu karogu. Hronikā pieminētais “letu karogs” ir vienīgais no 13. gadsimta vietējo tautu karogiem, kuriem dots skaidrs krāsu apraksts. Leģenda vēsta, ka karavadonis, būdams smagi ievainots, tika novietots uz baltas drānas. Abās vadoņa pusēs to noslacījušas asinis, taču vidus palicis balts. Nākamajā cīņā drāna uz kuras nomiris karotājs, tikusi izmantota kā karogs.