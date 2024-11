Dainis Īvāns atklāj pārsteigumus, ko viņam sagādājusi filma “Zeme, kas dzied”. FOTO. VIDEO

Izrādās, ka tolaik latviešu biedrība bija sastrīdējusies, sašķēlusies, latviešu lieta vispār draudēja izzust. Un piepeši jaunais advokāts no Maskavas universitātes Krišjānis Kalniņš ierosināja, un Rihards Tomsons to ļoti aktīvi atbalstīja, rīkot Dziedāšanas svētkus, lai uzlabotu Rīgas Latviešu biedrības finansiālo stāvokli. Kaut kas neiedomājams pie varas, kas toreiz ne tikai neatbalsta dziedāšanas svētkus, bet arī dara visu iespējamo, lai tie nenotiktu. Latvieši paši - gan bagātie latvieši Rīgā, gan turīgie zemnieki, gan tie cilvēki, kas brauks uz dziesmu svētkiem un pirks biļetes - panāk to, ka dziesmu svētki izglāba latviešu biedrību no bankrota. Iedomājieties, it kā smieklīgi liekas - ar dziedāšanas svētkiem uzlabot, nosacīti sakot, latviešu pirmās valdības – Rīgas Latviešu biedrības finansiālo stāvokli. Viņi īstenībā panāk to, un galvenais pierāda to, ka par spīti strīdiem un nepatikai, mēs varam vienoties vienam lielam noteiktam lielākam mērķim.”