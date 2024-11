"Pati kauju un ģērēju!" Sludinājumā pērk kaķus un suņus kažokādām

Kā Jauns.lv skaidro Inna Šablinska no veikala "Meha", tie cimdi pavisam noteikti nav bijuši no kaķiem vai suņiem. "Patiešām mums bija sadarbības partneris Tadivas, viņi iedeva mums bildes, bet tie cimdi nebija ne no kaķiem, ne suņiem. Cimdi bija no lapsas, ūdeļādas." Viņa skaidro, ka tagad šīs preces vairs nepasūta un tāpēc vairs netirgo.