Rīgas cirks izsludina ziemas sezonas programmu – tostarp Ziemassvētku izrādes.

Savukārt Ziemassvētku iestudējuma “Sniega dzirksteles” režisors un teātra trupas Kvadrifrons dalībnieks Reinis Boters stāsta: “Veidot iestudējumu Rīgas cirka arēnā man ir liels prieks un izaicinājums. Šī iespaidīgā telpa ar visu tās krāšņo vēsturi pati par sevi ir ļoti spēcīga un man kā režisoram tas jāņem vērā. Tieši tāpēc “Sniega dzirksteles” simboliski apvienos un iemiesos visu to, kas šī nama sienās norisinājies vairāk nekā 100 gadu garumā. No bēdām līdz priekiem, no bailēm līdz drošsirdībai, no vientulības līdz kopābūšanas priekam. Pateicoties tehniskajam noformējumam, kopā ar skatītājiem dosimies iespaidīgā krāsu un skaņu piedzīvojumā, bet pāri visam šajā stāstā būs mīlestība un kopības sajūta, kura mums katram tik ļoti ir vajadzīga.”