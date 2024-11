Apbalvoti Gada balvas zivsaimniecībā "Lielais loms 2024" laureāti

Taču šodien es gribu tiešām uzteikt jūs visus un gribu atgādināt varbūt vienu tādu vēsturisku lietu. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka latvieši ir zemnieku tauta. Mēs bieži runājam arī par to, ka latvieši ir jūras arāju tauta. Un savulaik, 19.gadsimtā, kad latviešu pašapziņa tikai veidojās, kad veidojās mūsu nācija, Krišjānis Valdemārs bija tas, kurš teica tos leģendāros vārdus: "Brauciet, latvji, jūriņā [..]" To mēs bieži zinām, bet tam ir turpinājums: "[..]krājiet zeltu pūriņā!"