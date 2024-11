Liepājas Reģionālajā slimnīcā ieviesta inovatīva metode sirds asinsvadu bojājumu ārstēšanai

Kardiologs skaidro, ka kalcija nogulsnes artērijās veidojas vēlīnas aterosklerozes dēļ un lielākajā daļā gadījumu pacientiem asinsvadus paplašina ar balonu un pēc tam ievieto stentu. "Tēlaini izsakoties, mēs "paplašinām upes krastus", atvelkam tos vaļā, bet, ja tajā upē krasti nav no smiltīm, bet no kārtīgām "kalcija klintīm", tad mums ar to ir pa maz," uzsver Stirna.