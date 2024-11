Kādu atalgojumu saņems pedagogi? Skaidro Izglītības un zinātnes ministrija

“Programma skolā” sniegs priekšrocības skolēniem un viņu vecākiem, veicinot augstākas kvalitātes pieejamību Latvijā neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. To nodrošinās augstvērtīgāks izglītības piedāvājums visās skolās neatkarīgi no demogrāfiskās situācijas konkrētā pašvaldībā, kā arī papildu resursi skolēnu individuālajām vajadzībām un atbalstam mācību procesā.