VID: līdz šim 800 cilvēku ir deklarējuši papildus maksājamo nodokli 2,6 miljonu eiro apmērā

"Mēs redzam no bankām tikai vienu skaitli - summu, kas ir ienākusi bankas kontā. Mēs neredzam no kā šī nauda ir - vai tas ir no jūsu vīra, sievas vai tas ir, piemēram, no kādas nezināmas juridiskas personas, kas, iespējams, jums maksā šādā veidā aplokšņu algu," skaidroja VID vadītāja.