Pirmo reizi Latvijā uzstāsies viens no izcilākajiem mūsdienu kontrtenoriem pasaulē Makss Emanuels Cenčičs

HÄNDEL-PORPORA koncertprogrammā iekļauti Hendeļa meistardarbi un reti atskaņota Nikolas Porporas mūzika. Nikola Porpora, izcilais 18. gadsimta itāļu komponists, bija slavens ar sarežģītu āriju radīšanu augsta līmeņa kontrtenoriem. Viņa darbi, kas mūsdienās tiek reti atskaņoti, ir dziļi un dramatiski. Porpora, kurš apmācīja tādus izcilus dziedātājus kā Farinelli, rakstīja viņiem partijas, kuru galvu reibinošā sarežģītība uz gadsimtiem izslēdza šos skaņdarbus no aprites: iemesls tam bija tāds, ka teju neviens nespēja tos izpildīt. Kritiķi ir atzīmējuši, ka tieši Cenčičs, kuram piemīt talants “iemiesot modernā baroka mākslu”, kā to rakstīja žurnāls “L'Opera”, ir tas, kuram izdevies atgriezt sabiedrībai šo šedevru skaistumu, kas ilgu laiku tika uzskatīti par aizmirstiem. Izpildīt Porporas skaņdarbus viņam bija īsts izaicinājums, taču to īstenot palīdzēja viņa virtuozitāte un apņemšanās atdzīvināt aizmirstos mūzikas dārgumus.