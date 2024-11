FOTO: spēkā aizliegums, bet kravas auto turpina braukt pa Pērnavas ielu

"No kravas auto tranzīta brīvs un rīdzinieku ikdienas gaitām ērtāks, drošāks un patīkamāks Rīgas centrs un tam tuvējās apkaimes ir apņemšanās, ko konsekventi pildām – gada sākumā no smagā transporta jau tika atslogots pilsētas centrs, tai skaitā Akmens tilts, Krasta iela, Ģenerāļa Radziņa krastmala, 11. novembra krastmala un Eksporta iela, bet tagad tam Daugavas labajā krastā pievienojam Brasas, Grīziņkalna un Skanstes apkaimes. Rīgas Pašvaldības policija rūpīgi sekos līdzi, lai kravas auto vadītāji ievērotu jauno satiksmes kārtību, savukārt Rīgas domē mūsu uzdevums ir uzbūvēt Dienvidu tilta 4. kārtu, kas ļaus no kravas auto tranzīta brīvu teritoriju paplašināt arī Daugavas kreisajā krastā,” izmaiņas komentēja Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.