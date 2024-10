No 1. novembra kravas spēkratiem Rīgā tiks piemēroti būtiski satiksmes ierobežojumi

Pēc tam kravas transporta tranzīta satiksmi aizliedza Torņkalna apkaimē, aizliegumu ieviešot: Vienības gatves posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Jelgavas ielai, Jelgavas ielas posmā no Vienības gatves līdz Akmeņu ielai, Akmeņu ielas posmā no Valguma ielas līdz Jelgavas ielai. Tāpat abos virzienos Mūkusalas ielas posmā no Salu tilta līdz Akmeņu ielai, Valguma ielā, Raņķa dambī un Daugavgrīvas šosejas posmā līdz Finiera ielai kravas transporta, kura pilna masa ir virs piecām tonnām, kustību ierobežoja sastrēgumstundās, kas ir laika periodā no plkst. 7.00 līdz 10.00 un no plkst. 16.00 līdz 19.00.