FID šogad prognozē mazāk ziņojumu par iespējamu sankciju apiešanu nekā pērn

"Arī, ja mēs runājam par sankciju izpildi, ir redzamas problēmas. Piemēram, mēs uzskatām kādu Krievijas uzņēmumu par sankciju subjektu, jo to kontrolē kāda persona, pret kuru ir noteiktas sankcijas. Tādi gadījumi, kad šādi uzņēmumi paši nav iekļauti sankciju sarakstā, ir. Mēs šos visus gadījumus analizējam ļoti skrupulozi atbilstoši ES apstiprinātajām vadlīnijām. Bet ir gadījumi, kad kāda cita ES dalībvalsts šādam vērtējumam nepiekrīt. Un katra valsts var palikt pie sava, un nav tāda mehānisma ES līmenī, kas autoritatīvi varētu pateikt, ka šo mēs uzskatām par sankciju subjektu, jo to kontrolē sankcijām pakļauta persona. Tas rada nevienveidīgu sankciju piemērošanu, kas tālāk var apdraudēt sankciju efektivitāti, un mēs uz to jau vairākkārt esam vērsuši uzmanību," sacīja Iļjenkovs.