Urzula fon der Leiena: Eiropai ir jābūt gatavai klimata pārmaiņām un karam

No visām ES valstīm Somijai ir visgarākā robeža ar Krieviju – 1300 kilometrus gara. "Mēs esam piedzīvojuši daudzus konfliktus un karus ar mūsu kaimiņu. Tāpēc mēs saprotam, ka mums ir jāspēj pašiem sevi aizstāvēt, nevis tikai gaidīt palīdzību no citām valstīm. Mēs to zinām no pieredzes," teica Hagelstams.