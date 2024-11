Evika Siliņa aicina stingrāk regulēt valsts un pašvaldību padomju atalgojumu

Siliņa piedāvā publiskās kapitālsabiedrības dalīt vēl trīs grupās, vadoties no to ieņēmumu avotiem un darbības veida - komerciālās darbības vai publisko funkciju nodrošināšanas, saņemtā valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma apjoma. Šāds dalījums, premjeres ieskatā, dos iespēju MK izvirzīt katrai no šīm grupām specifiskus finanšu un nefinanšu attīstības mērķus, izstrādāt specifiskus pārvaldības standartus, dividenžu noteikumus, atlīdzības principus vai dot uzdevumus.