Nākamgad nodeva par pases un eID kartes izsniegšanu pieaugs par 10 eiro

Lai paaugstinājums par PMLP sniegto pakalpojumu nodevām būtu izlīdzināts, maksu par pasu un eID karšu izsniegšanu plānots mainīt pakāpeniski divos gados – no 2025. gada 1. janvāra un no 2026. gada 1. janvāra. Plānots, ka no nākamā gada standarta maksa par pases izgatavošanu celsies par 10 EUR, bet gadu vēlāk nodevas kāpums būs 6 EUR. Līdzīgi izlīdzināts kāpums būs nodevai par eID kartes izgatavošanu.