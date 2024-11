Lielais jautājums: "Kā cīnīties pret pārmērīgo birokrātiju?"

Mēs neko neizdarīsim, jau neuztaisīsim auditu valsts funkcijām. Kā piemēru varu minēt to pašu īpašuma nodokli. Kāpēc tas jātaisa tik sarežģīts?! (Lai šo sistēmu izveidotu) cilvēkiem tur vajag strādāt – to izdomāt, nomudulēt un tā tālāk. Nu, sadalām to nodokli trijās-piecās kategorijās: līdz 50 000 eiro, no 50 līdz 200 tūkstošiem, tad no 200 tūkstošiem līdz miljonam, un visbeidzot – līdz miljonam. Un viss!



Un trešais. Mūsu valdība ļoti mīl reformas. Reformas ir kā karogs – kas reformu iztaisījis, ir malacis! Malači, ka taisa, bet mēs taču nezinām, kāda jēga ir no katras reformas. Bet katra no šīm reformām prasa administratīvo aparātu. Es, plānojot jebkuru reformu, tai katrai uzliktu administratīvās slodzes līmeni, cik tas maksās, lai saprastu, vai mēs reformas vienu pēc otras netaisām tikai reklāmas un populisma dēļ, jo katra šāda kustība prasa administratīvo aparātu. Bet – jo vienkāršāk, jo labāk.”