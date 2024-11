Jurģis Liepnieks par birokrātiju: "Ir iespēja "drāzt" uzņēmējus, jebkuru no mums"

Šāds domāšanas veids ir jāizskauž, jo šobrīd Latvijā birokrātija nozīmē formālismu un pārregulētību – mēs regulācijai pieejam formāli, nevis raugoties uz rezultātu. To varam redzēt milzīgajā likumu un normatīvo aktu daudzumā, ar ko esam pārslogojuši biznesu. Mēs prasām „papīru uz papīra” par lietām, kur to nemaz nevajadzētu. Un, ja to prasām, mums ir vajadzīgi cilvēki, kas visu to kontrolē un šos papīrus ražo, kuri tos viens otram pārsūta, tam visam jāizstrādā attiecīgas programmas un tā tālāk. Jurģis Liepnieks teic, ka prasība pēc šādas birokrātijas rodas Saeimā, Ministru kabinetā un ministrijās: