LBB: būt vai nebūt biškopībai. Vai Latvijā vēl būs vietējais medus?

Medus ir viens no pārtikas produktiem, kuru ES importē no trešajām valstīm būtiskā apmērā. 2023.gadā ES valstis kopā importēja 163 702 tonnas medu jeb 359.2 milj. eiro vērtībā****. Lielāko daļu sastāda imports no Ķīnas 60 177 tonnas (2023.g.) un Ukrainas 45 822 tonnas (2023.g.). 2024.gada pirmajā pusē no janvāra līdz jūnijam ES no Ukrainas vien importēja 40 627 tonnas medu. Salīdzinājumam, 2023.gadā visi Latvijas biškopji kopā saražoja 2319 tonnas medu*. No Ķīnas un Ukrainas importētā medus daudzums ES ir līdzvērtīgs apjomam, ko saražo 46 Latvijas kopā.