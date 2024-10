Kur aiziet un ko redzēt? Ķekavas naudas lāde, mileniāļu paaudzes māksla un pagaisusī nākotne: izstāžu ceļvedis

Daudzi novadnieki monētas un banknotes muzejam ir dāvinājuši. Dažiem dāvinājumiem klāt ir arī interesants stāsts, kā, piemēram, vēstures skolotājs Jānis Caune savulaik ieraudzījis, ka skolēni spēlējas ar nelielām metāla ripiņām. Tuvāk aplūkojot izrādījies, ka tie ir 17. gadsimta šiliņi. Uz jautājumu: „Kur ņēmi?” skolēni raustījuši plecus un teikuši, ka atraduši zemē kaut kur pie Daugavas. Skolotājs šos atradumus izmantoja vēstures stundās un pēc tam uzdāvināja Ķekavas muzejam. Cits stāsts ir par to, ka 1978. gadā pēc meliorācijas Siļķu fermas ganībās it kā veca pavarda vietā atrasts Livonijas šiliņu depozīts, kas uzdāvināts Nacionālajam vēstures muzejam, savukārt fermas slaucēju dēli arī atraduši vairākas monētas un nesuši tās uz skolu, bez tam Ķekavas dzirnavu saimniecības ēkas drupās otrajā stāvā atrasts nokaltušas palmas koka pods, no kura, tam nokrītot, izbirušas apsūbējušas monētas un citi priekšmeti. Monētas visbiežāk atrastas dārzos vai jaunbūves pamatos, vietās, kur tuvumā ir Daugava vai senie zemes ceļi, bet ir arī stāsts par to, ka nauda tika atrasta kāpostu ēveles kastītē ilgu laiku pēc tam, kad rubļi bija izņemti no apgrozības. Sīkāk internetā: www.kekava.lv.