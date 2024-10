VIDEO: "Lācis guļ appludinātā būrī un ir pārklāts ar urīnu!" Dzīvnieku aizstāvji ceļ trauksmi par zooloģisko dārzu Demenes pagastā, bet situācija nav tik viennozīmīga

Tomēr Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) Jauns.lv atklāj, ka situācija nav tik viennozīmīga, norādot, ka zooloģiskajā dārzā pārkāpumi nav konstatēti. "Šobrīd SIA “Raptors park” zoodārzā esošie lāči vēl nav pieauguši, par to liecina arī balta "apkaklīte", kura nav pilnībā pazudusi. Pieaugušiem lāčiem šādas "apkaklītes" nav," skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes Komunikācijas speciāliste Maija Rēna. Viņa norāda, ka "pārvaldes ieskatā voljēra izmēri nebūtu atbilstoši divu pieaugušu lāču turēšanai, taču zooloģiskā dārza īpašnieks ir iesniedzis informāciju par plānu uzbūvēt jaunu, vismaz 900 kvadrātmetru lielu voljēru". Puse no darbiem tiek plānota līdz ziemas vidum. Ņemot vērā lāču vecumu un to, ka drīzumā sāksies hibernācija jeb ziemas miegs, pašreizējais voljērs apmierina lāču fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās vajadzības.