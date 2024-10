Kā gada baisākie svētki saistīti ar Latviju? Halovīns un senās baltu tradīcijas

Tradīcija svinēt šos mirušo pieminēšanas svētkus ir radusies pirms mūsu ēras, un to iekopuši senie ķelti un balti. Ķelti šajā laikā atzīmējuši gada tumšās puses iestāšanos. Viņu priesteri druīdi dedzinājuši ugunskurus, tajos esot ziedojuši dažādus upurus nāvei (ķelti uzskatīja, ka it viss rodas no nāves). Pēc dažādām ugunskurā atrodamajām zīmēm tad zīlēja nākotni. Pastāvēja uzskats, ka šajā laikā atveroties vārti uz viņsauli, un mirušo gari var apciemot zemi, bet kopā ar viņiem no elles ierodas arī visādi nešķīsteņi un raganas, tādēļ priesteri esot saģērbušies atbaidošos tērpos un zvērādās, lai aizbaidītu no sevis šos mošķus. Ķelti esot atstājuši ēdienu ārpus mājām un uz ceļiem, lai mirušie un dēmoni nenāktu mājā ēst.