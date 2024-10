FOTO, VIDEO. Pēc ilga pārtraukuma Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atgriežas Rīgas pils atjaunotajā daļā

Turpināsies arī darbs pie muzeja jauno ekspozīciju izveides Rīgas pilī. Kopā ar ekspozīciju dizaina metu konkursos uzvarējušo SIA “DJA – Didzis Jaunzems Arhitektūra” ir sagatavoti četru jaunu ekspozīciju – “Livonijas pilis”, “Rīgas pils vēsture”, “Sakrālā māksla” un “Straumējot laiku” – tehniskie projekti, bet to iekārtošana muzeja telpās budžeta iespēju dēļ būs pakāpeniska un tiek plānota laikā no 2025. līdz 2028. gadam. Latvijas vēstures panorāmu ekspozīcijā “Straumējot laiku” varēs skatīt no 2025. gada beigām.