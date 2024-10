Lai Andreja Upīša piemineklis stāv pie Sibīrijas lāčiem, ierosina tēlnieks Aigars Bikše

“Rīgas dome grib nošaut divus zaķus – novākt veco Upīša pieminekli un no tā uzreiz uztaisīt arī jaunu pieminekli. Manuprāt, tā ir milzīga problēma, ar saviem kolēģiem arī esmu to pārrunājis, tas ir absolūti nepieņemami. Ja tiešām sabiedrība grib kaut kā komentēt, pārvietot kādu pieminekli, tad noteikti tam ir jābūt konkursam. Te ir nekorekts deputātu lēmums. Upīša piemineklis, ko ir veidojis tēlnieks Terpilovskis, ir skarbā stila laika piemineklis, tur ir daudz pieklājīgas tēlniecības un, ja mēs negribam to redzēt pilsētas centrā, tam ir vieta kaut kur citur. Var atrast veidu. Man ienāca prātā doma, ka to varētu novietot Zooloģiskajā dārzā Sibīrijas lāču voljērā," izteicās Bikše.