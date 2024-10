Jārada apstākļi pēc iespējas ātrāk sākt strādāt: Aigars Rostovskis par bērna kopšanas atvaļinājumu

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents atgādina, ka cilvēks, kurš pārāk ilgi ir atrauts no darba tirgus, zaudē kaut kādas iemaņas un viņam ir grūtāk atgriezties darbā. Tāpēc, runājot par bērna kopšanas atvaļinājumu, mums drīzāk būtu jāspriež par to, kā palīdzēt vecākiem, pārsvarā – jaunajām māmiņām, atgriezties darba tirgū, piemēram, viņām kaut ko piemaksājot: “Ir izdevīgi, ka visi cilvēki, kuri fiziski un mentāli tam ir gatavi, atgriežas darba tirgū. Mēs paši no tā tikai iegūsim. Jo darba spējīgie cilvēki jau rada to materiālo vērtību, naudu, no kā maksājam pensionāriem, skolotājiem, policistiem, visiem pārējiem...”